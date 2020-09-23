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رنا صلاح الدين - تفاجئ الفنان محمد الشرنوبي، بحذف كليب أغنيته الجديدة "قلبي ارتاح" من موقع الفيديوهات "يوتيوب"، وذلك بعد أيام من طرحه.
وجاء حذف الأغنية بعد أن قامت المنتجة سارة الطباخ بإرسال العقد الحصري المبرم مع المطرب لإدارة اليوتيوب، وبعد أن تأكدت من صحة موقفها القانوني تم حذفها.
محمد الشرنوبي
وقررت راندا رياض، زوجة محمد الشرنوبي، أن تتغزل فيه، من خلال نشر صور لهما رمانسية على شاطئ البحر، معلقة عبر حسابها الشخصي على "انستجرام"، قائلة:" عرفت معني الحب ايه اول ما عيني شافت عينيك.. لقيت في حضنك اللي عايزه من الحياه لقيت في حبك قلبي عايش بس ليك ".
أغنية "قلبي إرتاح" من كلمات محمد يسري، والحان محمد الشرنوبي، وتوزيع مصطفي الحلواني، وتولى إخراج الكليب عادل جمال.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد حذف أغنية حفل زفافهما.. شاهد أول ظهور لـ الشرنوبي وزوجته على البحر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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