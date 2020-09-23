محمد مهران يشارك جمهوره بصورة رومانسية مع زوجته في البحر.. شاهد

رنا صلاح الدين - شارك الفنان المصري محمد مهران جمهوره بصورة رومانسية جمعته بزوجته المخرجة مي عبدالحافظ، خلال قضائهما أجازتهما الصيفية.

مهران ظهر في الصورة، التي نشرها على حسابه الخاص على موقع "انستجرام"، وهو يحتضن زوجته وسط البحر.

الفنان المصري أرفق الصورة بتعليق قال فيه: "أجسن أجازة على الإطلاق مع زوجتي الحبيبة.. بحبك".

Advertisements

وكان محمد مهران قد احتفل بزفافه على المخرجة مي عبدالحافظ، في شهر يونيو عام 2019، وحضر الحفل عدد من النجوم وكان من بينهم خالد الصاوي وزوجته، وفاء عامر، سيد رجب، ماجد المصري، وعمرو عبدالجليل، دنيا عبدالعزيز ومحمود حجازي.

كما حضر الكاتب محمد الغيطي وابنته مي ومحمد لطفي ومصطفى قمر ومدحت صالح والمخرج خيري بشارة وأحمد صيام ونجوم الشباب خالد أنور وهند عبد الحليم وأحمد خالد صالح وهنادي مهنى، وغيرهم من الفنانين.