رنا صلاح الدين - شارك الفنان المصري محمد مهران جمهوره بصورة رومانسية جمعته بزوجته المخرجة مي عبدالحافظ، خلال قضائهما أجازتهما الصيفية.
مهران ظهر في الصورة، التي نشرها على حسابه الخاص على موقع "انستجرام"، وهو يحتضن زوجته وسط البحر.
الفنان المصري أرفق الصورة بتعليق قال فيه: "أجسن أجازة على الإطلاق مع زوجتي الحبيبة.. بحبك".
وكان محمد مهران قد احتفل بزفافه على المخرجة مي عبدالحافظ، في شهر يونيو عام 2019، وحضر الحفل عدد من النجوم وكان من بينهم خالد الصاوي وزوجته، وفاء عامر، سيد رجب، ماجد المصري، وعمرو عبدالجليل، دنيا عبدالعزيز ومحمود حجازي.
كما حضر الكاتب محمد الغيطي وابنته مي ومحمد لطفي ومصطفى قمر ومدحت صالح والمخرج خيري بشارة وأحمد صيام ونجوم الشباب خالد أنور وهند عبد الحليم وأحمد خالد صالح وهنادي مهنى، وغيرهم من الفنانين.
كانت هذه تفاصيل خبر محمد مهران يشارك جمهوره بصورة رومانسية مع زوجته في البحر.. شاهد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جلولي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.