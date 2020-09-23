طبيب أصالة النفسي يتحدث عن معاناتها: تألمت فأبدعت

رنا صلاح الدين - تحدث الطبيب النفسي للفنانة السوية أصالة عن معاناتها خلال الفترة الماضية، وذلك على حسابه الخاص على موقع "انستجرام"

طبيب أصالة نشر صورة تجمعه بها، وصورة أخرى لها من ألبومها الجديد "لا تستسلم"، وعلق قائلا: "في رحلتنا بنختبر الآلم بدرجات، ولحظة عُنق الزجاجة اللي بنختبر فيها أعلى درجات الآلم عندنا الإختيار نستسلم ونرجع للقاع أو نقف لنفسنا ونعدي الصعب ونكمل...ساعتها إبداعنا بيكون مختلف ومُلهم، وكل خطوة بنمشيها لنفسنا بتقّربنا أكتر للسكينة والسلام الداخلي".

وأضاف: "أصالتي تألمت فأبدعت، اختارت تُدرك الموجود وتقدّره فتخطت الصعب وبقت النسخة الأفضل والأحب ليها ولينا.. لا تستلم هو عنوان المرحلة وعنوان ألبوم لا يمكن وصفه فقط بكلمات، يتحس في كل حرف وأنت بتسمعه...مليون مبروووك يا اختي الحبيبة جدا #لا_تستلم @assala_official".

الفنانة السورية ردت على كلام طبيبها، بقولها: "مصطفى الغالي الله يسعدك ويخلّيلي قلبك ويحفظ عيلتك وتضلّ أخي اللي بيدلّعني وبيراعيني وبيفهمني وبيداويني".