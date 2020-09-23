سرقة منزل حنان شوقي: قدر الله وما شاء فعل

رنا صلاح الدين - كشفت الفنانة المصرية حنان شوقي عن تعرض منزلها في العجمي للسرقة.

الفنانة المصرية نشرت مجموعة صور لمنزلها بعد سرقته، على حسابها الخاص على موقع "الفيس بوك"، ووجهت الشكر لوزارة الداخلية على سرعة التدخل، وإلقاء القبض على السارق.

حنان كتبت: "بشكر وزارة الداخلية المصريه وبالأخص المقدم الإنسان طارق الشناوي رئيس مباحث قسم الدخيله علي مجهوده الرائع في القبض علي الحرامي الي سرق بيتي في بيانكي العجمي".

وأضافت: "وبشكر كل واحد في قسم الدخيله الصغير قبل الكبير والحمد لله علي كل شي وياريت نصحيه مني ليكو خدوا بالكم من حارس العقار وياريت تكشفوا علي ورقه في الداخليه قبل الشغل والحمد لله وقدر الله وماشاء فعل".

حنان شوقي

Advertisements

وكانت الفنانة المصرية حنان شوقي قد وجهت في شهر يوليو الماضي رسالة استغاثة ضد شركتي إنتاج لم تستطيع الحصول على مستحقاتها المالية منهما.

حنان كتبت، على حسابها الخاص على موقع "الفيس بوك": "مناشدة.. أناشد الرئيس المحترم عبدالفتاح السيسي رئيس المصريين.. واقول له.. يا سيادة الرئيس.. حضرتك قولت قبل كده.. إن كل فرد في مصر هياخد حقه.. ونحن لا نرضى بظلم احد... وها أنا أشكو إليك من انسانة مصرية تعيش على أرض هذا الوطن ولي حقوق عند مصريين يعملون في مجال الفن.. ويرفضون ان يعطونى حقي".

وأضافت: "فقد تعاملت مع شركة ريمون مقار للانتاج.. ولى عندهم مبلغ..( ..) منذ سنوات ويرفضون اعطائي باقي حقوقي.. كما تعاملت مع شركة محمود شميس ولى عندهم مبلغ (...).. ويرفضون أيضا إعطائي حقى.. وعندما لجأت للنقابة.. قال لى النقيب الدكتور أشرف زكي ارفعى قضية".

وتابعت: "وحضرتك عارف إن القضية ستكلف مبالغ للمحامين.. وأنا ليس مع ما يكفي لهذا.. فضلا على إني أشكو إليك يا سيادة الرئيس تجاهل شركات الإنتاج للممثلين والممثلات الذين يجلسون في بيوتهم منذ فترة دون عمل".

وأكملت: "فماذا يفعل هؤلاء.. والفن مصدر رزقهم الوحيد..هل نموت جوعا.. او نموت قهرااا.. الجأ اليك سيدى الرئيس أنا وكثير من أصدقائى لحل مشاكلنا.. وأعانك الله علينا.. وحفظ الله مصر".