بـ"التورتة".. شريف مدكور يحتفل بعيد ميلاده الـ48

رنا صلاح الدين - احتفل الإعلامي المصري شريف مدكور، بعيد ميلاده الـ48، بابتسامة مرسومة على وجهه.

ونشر شريف صورة لها ظهر من خلالها في قمة سعادته وهو يحمل "التورتة"، وعلق عليها عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام":"تورتة عيد ميلادي"، وتوجه العديد من متابعيه بالتهنئة لها متمنين له الصحة والسعادة الدائمة.

يذكر أن الإعلامي المصري شريف مدكور كان قد أصيب بورم سرطاني في القولون، وخضع لعملية جراحية لإزالته، وذلك داخل مستشفى دار الشفاء.

الإعلامي المصري كشف لجمهوره أنه بدأ العلاج الكيماوي، وذلك بعد خضوعه للعملية، شارك جمهوره معاناته، حيث نشر صورة له، على حسابه الخاص على موقع "انستجرام"، ظهر فيها وهو يتلقى العلاج الكيماوي.