شكرا لقرائتكم خبر عن إسلام شبيسى عن المهرجانات: أشهر من أغانى أم كلثوم.. وحلمى بكر: خيبة تقيلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الموزع الموسيقى إسلام شبيسى لـ"الخليج 365" إن أغانى المهرجانات موجودة وحققت نجاحا كبيرا، فهناك عشرات من الفيديوهات التى تمت إذاعتها على موقع يوتيوب لأجانب من جنسيات مختلفة وهم يرقصون على أغانى المهرجانات، وعندما أكون خارج مصر فإنهم يعرضون أغانى مهرجانات وليس أغانى أم كلثوم فأغانى المهرجانات أصبحت شهرتها أكثر من شهرة أغانى أم كلثوم.

وأوضح هناك آلاف يستمعون لها، ولها جمهور كبير من مختلف الأعمار والطبقات، ولا تقتصر نجاحها فى مصر فقط، وإنما يمتد جمهورها لمختلف الدول العربية والأوروبية أيضا.

وتعليقا على تصريحات إسلام شيبسى قال الموسيقار حلمى بكر لـ"الخليج 365" إن الوقت الذى نعيش فيه حاليا هو فترة انهيار لصناعة الموسيقى، ولا أعرف ماذا سيحدث بعد ذلك "إحنا دلوقتى فى خيبة تقيلة خيبة فنية".

يذكر أن آخر أعمال الموزع إسلام شبيسى أغنية "100 حساب"، التى تجمع بين كل من النجم أحمد سعد وحسن شاكوش، التى حققت نجاح كبير على سوشيال ميديا وقت طرحها، وهى من من كلمات محمود خليفة وألحان أحمد سعد، وتقول كلمات الأغنية: "أنا وسط ناسى بيتعملى ميت حساب..والشهم ليه مكان وسطنا لو حتى غاب..إحنا الرجولة والأدب والإحترام..معمولنا فى الجدعنة مليون كتاب..مياكلش عيشنا وملحنا غير الأصيل..لو حد ضاقت يوم عليه على أخوه يميل..كلمتنا واحدة وعلى الحلال متربين..فى أى حتة معروفين من غير دليل".