هل تحول توم هاردي لجيمس بوند الجديد رسميا؟.. أعرف الحقيقة

رنا صلاح الدين - مازال الحديث مستمر، عن إمكانية تجسيد النجم البريطاني توم هاردي، لشخصية العميل السري الأشهر في السينما العالمية "جيمس بوند"، خلفا لمواطنه دانيال كريج.
وسيكون فيلم "No Time To Die"، هو الجزء الخامس الذي يجسد فيه دانيال كريج شخصية العميل السري جيمس بوند، من أصل 25 فيلم تناول مهمات مختلفة للرقم "007".
وكشفت تقارير صحفية، أن توم هاردي وقع رسميا على عقود لعب شخصية جيمس بوند، وظهر ذلك من خلال بعض البوسترات التي تصدرها بطل فيلم "فينوم" الشهير.
وتكمن الحقيقة، في أن توم هاردي لم يوقع حتى الأن على أي عقود، ولكنه يتصدر الترشيحات حتى الأن، بعد أن اجتاز عدد من تجارب الآداء المتعلقة بدور العميل السري الأشهر.
ومن المحتمل أن يكون توم هاردي البطل العاشر الذي سيلعب دور العميل الأشهر في تاريخ السينما البريطانية والعالمية.
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