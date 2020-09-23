وفاة والدة سيلفستر ستالون في ظروف غامضة.. تعرف على التفاصيل

رنا صلاح الدين - توفيت جاكي ستالون والدة النجم سيلفستر ستالون، وذلك عن عمر يناهز 98 عامًا، خلال الساعات الأخيرة.

وكشفت بعض التقارير الصحيفة، بأنه لا توجد معلومات متوفرة عن ظروف الوفاة، حيث أنها رحلت مؤخرا دون تحديد موعد وفاتها.

وكانت عدسات الكاميرات، قد رصدت النجم العالمى سيلفستر ستالون، حيث ظهر صاحب الـ 74 عاما، بوزن زائد وذلك خلال رحلته مع زوجته جينيفر في مدينة ماليبو.

وشدد سيلفستر ستالون على ضرورة اتباع تعليمات السلامة لعدم الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

الجدير بالذكر، أن أسطورة الأكشن في السينما العالمية، احتفل منذ عدة أسابيع قليلة بعيد ميلاده الـ 74.