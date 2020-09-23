عمرو عبدالجليل ينشر أول صورة لابنه الأكبر.. هل يشبهه؟

رنا صلاح الدين - فاجأ الفنان المصري عمرو عبدالجليل جمهوره بنشر أول صورة تجمعه بابنه الأكبر "عبدالجليل".

نجل الفنان المصري ظهر في الصورة شابا يافعا يفوق والده طولا، وقد بدا قريب الشبه من والده الفنان.

عمرو عبدالجليل أرفق الصورة، التي نشرها على حسابه الخاص على موقع "انستجرام"، بتعليق قال فيه: "مع ابني الكبير عبد الجليل حبيب قلبي الجواني".

يذكر أن عمرو عبدالجليل يقوم حاليا بتصوير دوره في فيلم " الإنس والنمس" بطولة الفنان محمد هنيدي، والفنانة منة شلبي، والفنان سيد رجب، والفنان سليمان عيد، وهو من إخراج شريف عرفة.