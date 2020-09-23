فن ومشاهير

رنا سماحة تفاجئ جمهورها وتعلن خطوبتها

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رنا صلاح الدين - فاجأت الفنانة المصرية رنا سماحة جمهورها، بإعلان خطوبتها، مساء أمس الثلاثاء 22سبتمبر.

الفنانة المصرية قامت بتغيير حالتها الاجتماعية، على حسابها على موقع “الفيس بوك”، إلى “مخطوبة”، لكنها لم تكشف أي تفاصيل عن هوية عريسها.

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وتلقت رنا الكثير من تعليقات التهنئة من جمهورها وزملائها الفنانين، منهم الفنان مينا عطا، الذي كتب: “مبروك يا غالية يا عشرة العمر، ربنا يكملكم على خير انتي والغالي ابن الغالي”.

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كما هنئتها الفنانة منة فضالي، بقولها: “مبروك”، وكتب الفنان مدحت تيخا: “مبروك مبروك يا رنوشة”.

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يذكر أن الفنانة رنا سماحة كانت قد خطبت من قبل إلى عازف الكمان أحمد مختار، عام 2016، إلا أنها انفصلت عنه بعد أقل من أسبوع من خطوبتهما.

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