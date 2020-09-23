جاستن بيبر يتصدر قائمة الأغاني الأكثر استماعا هذا الأسبوع

رنا صلاح الدين - تصدر النجم العالمى جاستين بيبر هذا الأسبوع قائمة "Official Trending Chart Top 20" فى إنجلترا، وذلك بأغنيته الجديدة "Holy".
وتعاون جاستن بيبر في كليب "Holy"، مع النجم العالمى تشانس ذا رابر، وهى الأغنية التى لاقت الكثير من ردود الأفعال الإيجابية بمجرد إطلاقها.
وحقق كليب "Holy" في الساعات الأولى من طرحه، ما يقرب من 16 مليون مشاهدة على موقع "يوتيوب" الشهير.
وتأتى بالمركز الثانى بالقائمة الأشهر فى إنجلترا أغنية "TICK TOCK" التي تعاون فيها kGoldn 24 مع كلين بانديت ومابل.
وجاء بالمركز الثالث أغنية " Lemonade " التي جمعت انترنت ماني ودون توليفير وجونا.
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