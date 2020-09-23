إيطاليا توجه ضربة قوية لصناعة السينما الأمريكية

رنا صلاح الدين - نجح مهرجان فينيسيا السينمائى مؤخرا فى تقديم وجبة سينمائية للجهور فى إيطاليا وسط إجراءات احترازية، إلا أنه يبدو أن دور العرض لا تحظى بقبول لدى الجمهور الإيطالى، في ظل فيروس كورونا.

وانعكس خوف الجمهور الإيطالي من كورونا، بشكل كبير علي إيرادات فيلم تينت، بالرغم من أنه حقق إيرادات كبيرة في الصين مصدر الفيروس الأساسي.

وباتت إيرادات الفيلم فى إيطاليا، أكثر الدول تضررا، لا تزال مخيبة للآمال هناك، حيث لم يحقق سوى 6 ملايين دولار 497 ألف فقط.

فيلم تينت من تأليف وإخراج كريستوفور نولان، حيث يشارك فى بطولته عدد كبير من النجوم، ومن أبرزهم روبيرت باتينسون وجون ديفيد واشنطن وآرون تايلور جونسون وكليمونس بوزاى.

وتدور أحداث الفيلم فى إطار دراما وتشويق وأكشن، حول مسلح يقاتل من أجل بقاء العالم بأكمله، يسافر بطل الرواية عبر عالم من التجسس الدولي فى مهمة ستتكشف فيها الكثير من الأسرار.