فتوى رسمية من الأزهر على أغنية أصالة المثيرة للجدل

رنا صلاح الدين - أثارت النجمة السورية أصالة نصري، جدلًا واسعًا بسبب أغنية "رفقًا"، وهي واحدة ضمن أغاني ألبومها الخليجي الجديد "لا تستسلم".

وجاء هذا الجدل بعدما وصفت أصالة النساء فيها بأنهن ضعيفات مستعينة بكلمات من أحاديث الرسول "صلى الله عليه وسلم"، وتحديدًا في المقطع:" رفقاً بمن عنهن قيل، استوصوا خيرا بالنساء، فقد خلقن بضعفهن، وزادهن الله حياء".

وأصدر مجمع البحوث الإسلامية التابع لجامع الأزهر بمصر، بيانًا بعدم سماع هذه الأغنية، من خلال حسابهم الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، جاء فيه:" ننصح المسلمين بعدم سماعها أو الترويج لها"، مؤكدًا أن الاقتباس من حديث النبي ليصبح جزءًا من أغنية غير جائز شرعًا ولا يليق بمقام النبوة ولا مكانة الأنبياء".

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الازهر

أغنية "رفقا" من كلمات محمد أبو نعمة، وألحان سهم، وتوزيع خالد عز.

وضم الألبوم الجديد 20 أغنية من بينهم"غيمتك، نظرتي، يا مثبت، وش كنت أقول، غمض عيونك، أنا عمري، دروب الأماني، ألمحك".