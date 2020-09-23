هالة صدقي تنتصر على زوجها قضائيا.. تعرف على التفاصيل

رنا صلاح الدين - أعلنت الفنانة المصرية هالة صدقي انتصارها على زوجها قضائيا، وذلك في الدعوى التي أقامها ضدها، حيث اتهمها بأنها ليست أم أولادهما، وطالب بإجراء تحليل DNA لإثبات نسبهما.

هالة كتبت، على حسابها الخاص على موقع "انستجرام": "أمس تم إلغاء القضية المشينة المهينة لي ولأطفالي من الزوج المحترم لعدم دخول محاميه للقاعة بعد التأكد من حضورنا ومعنا كل الأدلة والبراهين على كذبه وإدعاءه".

الفنانة المصرية أضافت: "وتكرم القاضي لتأجيلها لآخر الرول لإصراري على تكملة القضية، وألغيت القضية لكنه نجح في التشهير".

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وكان سامح سامي، زوج الفنانة هالة صدقي، قد اتهمها بأنها ليست أم أولادهما، وأنها ألغت اسمه من أسماء ابنيه، مشيرًا إلى أنها "تجبرهما على تعريف نفسهما بسامو صدقي ومريم صدقي"، وطالب بإجراء تحليل DNA لإثبات نسبهما.

كما اتهمها بالاستيلاء على أمواله البنكية وبيعها لنفسها قطعة أرض تعود ملكيتها له بموجب توكيل عام منه لها.

هالة صدقي ردت على الفيديو المنشور لزوجها وقالت في تصريحات صحفية إنها استمعت إلى الفيديو المتداول، وتقدمت ببلاغ إلى النائب العام تتهم فيه زوجها ومحاميه بالتشهير.

وأضافت: "الفيديو فيه حاجات كتير مغلوطة، وليس لها أي أساس من الصحة والغرض منها التشهير، لأنه لا يجوز الحديث عن الحياة الأسرية على السوشيال ميديا بهذا الشكل، والأطفال ذنبهم إيه يتعرضوا لكل ده، بيشكك في أطفاله عشان الفلوس".