بصورة.. صفاء جلال تشارك في تحدي الطفولة: ليه يا زمان مسبتناش أبرياء

رنا صلاح الدين - حرصت الفنانة المصرية صفاء جلال على المشاركة في تحدي صورة الطفولة، الذي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا.
الفنانة المصرية نشرت صورة مركبة لصورتها في الطفولة وصورتها حاليا، وذلك على حسابها الخاص على موقع "انستجرام"، وعلقت قائلة: "ليه يا زمان مسبتناش أبرياء".
وكانت الفنانة المصرية صفاء جلال قد خضعت مؤخرا لجلسة تصوير جديدة، فاجأت بها جمهورها من حيث الشكل خاصة من ناحية لوك الشعر.
وظهرت صفاء في الفوتوسيشن التي كشفت عنه المصورة "هاجر التونسي، مرتدية فستانًا أبيض اللون به ألوان كثيرة، مع ضفائر الراستا، أثناء تواجدها في إحدى الأماكن السياحية على البحر.
وشاركت صفاء جلال، في مسلسل "بخط الإيد"، الذي عرض خارج الموسم الرمضاني، ولعب بطولته الفنان أحمد عز، وحاز إعجاب الكثير خاصة أنه شهد الكثير من الأحداث المشوقة.
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