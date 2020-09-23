"اصحى صحصح يا غبي".. ميس حمدان عن أغنيتها الخليجية الجديدة: "توبيخ"

رنا صلاح الدين - كشفت الفنانة الأردنية ميس حمدان، عن موعد طرح أغنيتها الخليجية الجديدة "اصحى صحصح"، والتي تتعاون خلالها مع المنتح نصر محروس.

وقالت ميسن خلال لقائها مع برنامج "the insider بالعربي"، إن الأغنية تعود بها بعد غياب 5 أعوام عن الأغنية الخليجية، ومن المقرر طرحها غدًا الخميس عبر تطبيق أنغامي.

وأضافت أن أغنية "اصحى صحصح يا غبي"، هي عبارة توبيخ، مؤكدة:"توبيخ مختلفة عن زمان، هي جملة طبيعية وحقيقية وكل البنات في الوطن العربي يستخدمونها يوم ما يكون في نار قايدة في قلوبنا".

وأغنية "اصحى صحصح يا غبى" من كلمات أسامة السليمي، وألحان محمد البدر، وتوزيع أحمد العسال.

Advertisements

وكانت قد تعرضت ميس حمدان، خلال الأسابيع الماضية للعديد من الانتقادات واتهمها البعض بالتنمر بسبب تقليدها للعديد من الشخصيات والتي أكدت وقتها أنها من وحي خيالها.

وقالت ميس، خلال لقائها مع برنامج " The Insider :"أكيد بالنهاية ما بحب الفنان اللي بيعاند جمهوره، أنا من أول ما بدأت قدمت برنامج كوميدي وكنت بتقمص شخصيات كثيرة، وأبدًا ما كنا بنفكر في الاسكتشات الكوميدية بهذه الطريقة، وليست المرة الأولى اللي بقدمها، والناس كانت بتتقبلها وترسم الابتسامة الحلوة على وجوههم وهذا هو المطلوب".

وأضافت:"مين من الفنانين الكبار اللي بنحبهم وشايفينهم مثل أعلى لينا، كان بيتريق على الناس اللي كدة، وشوفنا الأستاذ هاني رمزي عمل فيلم "غبي منه فيه" كان بيتريق على الناس اللي كدة، والأستاذ الكبير عادل إمام وعامل دور الصعيدية الحولاء كان هو بيتنمر؟، وأحمد حلمي لما في فيلم "إكس لارج" كان بيتريق على الناس التخان؟ من امتى وبنفكر بهذه الطريقة".