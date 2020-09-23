أنباء عن زواج حلا شيحة ومعز مسعود.. السبب صورة وتعليق

رنا صلاح الدين - انتشرت خلال الساعات الماضية أنباء عن زواج الفنانة المصرية حلا شيحة، والداعية معز مسعود، وذلك بعد انفصاله عن الفنانة شيري عادل.

وجاءت هذه الأخبار التي آثارت جدلًا بعد أن تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة نشرها معز مسوعود ظهر من خلالها وهو جالسًا على الأرض ويعزف جيتاروعلق عليها قائلًا: "شكرا جزيلا للإنسان الرائع الذي استحوذ على هذه اللحظة، أنت تعرف من أنت".

لتقوم حلا شيحة بالتعليق على الصورة، حيث تسآلت عن من التقط له الصورة، ليرد عليها قائلًا:"شخص مميز جدا".

حلا شيحة ومعز مسعود

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ولم تخرج حلا شيحة أو معز مسعود لينفوا أو يؤكدوا صحة هذه الأخبار المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي وحرصوا حتى الآن على التزام الصمت كعادة بعض الفنانين الذين يتبعوا هذا الأسلوب في مثل هذه المواقف.

يذكر أن معز مسعود تزوج ثلاثة مرات، الأولى من سارة ملكة جمال الجامعة الأمريكية عام ٢٠٠٣، "، أما الثانية من المرشدة السياحية بسنت نور الدين، ثم شيري عادل.

أما حلا شيحة لديها ٤ أبناء، هم "أحمد، وخديجة، وهنا، وعائشة"، من زوجها الكندي يوسف هاريسون.