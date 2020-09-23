"لا تخافوا ولكن هزروا".. رامز جلال بشكل مخيف على بوستر فيلمه الجديد (صورة)

رنا صلاح الدين - كشف الفنان الكوميدي رامز جلال، عن الأفيش الدعائي لفيلمه الجديد الذي تغير اسمه من "هيكل نظمي"، إلى "أحمد نوتردام".

وظهر رامز على البوستر بشكل مرعب من خلال قناع غريب، كعادته يحب الظهور لجمهوره بطريقة مختلفة وجديدة مثل يفعل في برامجه الرمضانية.

ونشر رامز البوستر الذي دون عليه جملة "لا تخافوا ولكن هزروا"، وهي شبيهة لجملة النجمة التونسية هند صبري في فيلم "الفيل الأزرق": "لا تخافوا ولكن احذروا"، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".

وعلق جلال قائلا:" بسم الله توكلنا على الله والله المستعان، واللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصاحبه وسلم فيلم احمد نوتردام قريبا.. لا تخافوا .. ولكن هزروا .. وربنا يتمها على خير ويكملها بالستر".

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تدور الأحداث في إطار كوميدي لايت، من خلال صحفي شاب يتعرض للعديد من المواقف المحرجة بسبب نحافته مما يجعله يلجأ إلى طبيبة لمساعدته للعلاج من النحافة.

الفيلم بطولة رامز جلال وغادة عادل وخالد الصاوى وبيومي فؤاد، ومن تأليف لؤى السيد، وإخراج محمود كريم.