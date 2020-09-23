توم كروز ينطلق للفضاء في أكتوبر المقبل.. أعرف الحكاية

رنا صلاح الدين - كشفت تقارير هوليودية، أن النجم توم كروز سيغادر كوكب الأرض متجهًا للفضاء الخارجي من أجل تصوير فيلمه الجديد المنتظر عرضه، بصحبه المخرج دوج ليكان، برعاية وكالة "ناسا".

وأوضحت التقارير، أن بطل سلسلة "المهمة المستحيلة"، سيغادر كوكب الأرض مع المخرج دوج ليمان في الخريف المقبل، لتصوير فيلمهما الجديد الذي لم يتم الإعلان عن تفاصيله حتى الان ومازال طي الكتمان.

وغرد في وقت سابق حساب "The Space Shuttle Almanac" على تويتر، الذي يرصد كل عمليات الأطلاق الكبرى، مؤكدا أن توم كروز وليمان سيركبان على متن سفينة من سبيس أكس إيلون ماسك، مع مايكل لوبيز أليجريا، ومن المقرر ان تنطلق المهمة في أكتوبر المقبل.

ويواصل في الفترة الحالية توم كروز، تصوير الجزء السابع من فيلم المهمة المستحيلة، وكان قد ظهر فى "فيديو" مؤخراً، طائرا في الهواء بعد قفزه من منحدر ضخم من على متن دراجة نارية في النرويج.

الجدير بالذكر، أن توم كروز قد أعلن في وقت سابق، عن الانتقال للعيش في العاصمة البريطانية لندن، والرحيل عن مدينة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا الأمريكية.