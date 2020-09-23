شاهد.. تامر حسني يحتفل بـ"اختراع" برقصة مع نجيب ساويرس

رنا صلاح الدين - احتفل النجم تامر حسني، بنجاح أغنيته الأخيرة "اختراع" التي جمعته بالفنان محمود العسيلي.

وشارك تامر، جمهوره بفيديو ظهر من خلاله وهو يرقص مع رجل الأعمال نجيب ساويرس على أغنيته الجديدة الذي كشف عنها بعنوان "مبطلناش احساس"، وهي من ألبومه الجديد "خليك فولاذي"، إضافة إلى تواجد العسيلي ومجموعة أخرى من الأشخاص.

وعلق حسني عليخ من خلال حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"، قائلًا:"كبرنا في عينينا و دي الحاجه اللي تعنينا.. بقينا ندوس على الأوجاع تعلّينا.. بطلنا نقيس مقاماتنا بعيون الناس.. مش كل الناس بتشوف ولا كل الناس تتقاس (بطلنا نحب زياده مبطلناش إحساس) من ألبوم خليك فولاذي".

وأضاف:" كان يوم جميل مع حبيب قلبي المهندس نجيب ساويرس و صديق العمر النجم محمود العسيلي و إحتفلنا بنجاحنا في أغنية اختراع وسمعنا أغنيه جديده ليا إسمها )بطلناش إحساس ) من ألبوم خليك فولاذي الأفكار الحلوه جايه كتير إن شاء الله ركزوا في كلام الأغنيه".