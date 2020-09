كارول سماحة تعرّي هؤلاء من ادّعائهم وتكشف المستور

متابعة بتجــــــــــــرد: تُعرف النجمة اللبنانية كارول سماحة بصراحتها في التعبير عن رأيها بمختلف المواضيع الفنية، السياسية والإجتماعي. تغريدات كارول ومنشوراتها عبر مواقع التواصل الإجتماعي تعكس حقيقة شخصيتها، فلا تختبئ خلف كلمات ملطّفة في نقاشها بأي موضوع، وهو ما يُجمع عليه عدد كبير من المتابعين.

ونشرت كارول سماحة مؤخرًا تغريدة عرّت من خلالها بعض الناشطين عبر مواقع التواصل الإجتماعي من ادّعائهم، فكشفت المستور وأكدت أن ليس كل ما ينشره البعض عن حياته عبر شبكات التواصل هو حقيقي.

وجاء في المقولة التي نشرتها كارول عبر صفحتها الرسمية في “تويتر” باللغة الإنجليزية: “Some people aren’t really all that they posy to be”.

ولاقت تغريدة كارول سماحة تفاعلًا ملحوظًا من المغردين الذين أيّدوها في الرأي وأعادوا نشر هذه المقولة عبر حساباتهم.

جدير ذكره أن آخر أعمال كارول سماحة الفنية، هي أغنية “قلبي وقع ” التي صدرت لحكاية “العاشق والمعشوق” في الجزء الثالث من مسلسل “مدرسة الحب”، وهي من كلمات سهام الشعشاع وألحان محمد رحيم.

كما كانت كارول فد طرحت مؤخرًا كليب أغنية Bon Voyage، من كلماتها بمشاركة السورية كاملة خير وألحان الفرنسي يان بيري والمغربي دي جي يوسف وتوزيع دي جي يوسف أيضًا ومن إخراج بتول عرفة وإنتاج شركة “لايف ستايلز ستوديوز”.