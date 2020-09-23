النشرة الفنية.. "فرحة" الجسمي و"هذا محمد" احتفالا باليوم الوطني السعودي

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طرح المطرب السعودي راشد الماجد أغنية جديدة بعنوان "هذا محمد" بمناسبة اليوم الوطني السعودي الـ90 عبر الإذاعات المختلفة في المملكة العربية السعودية.





والأغنية الجديدة من كلمات نهار، وألحان أحمد الهرمي، ويتغنى فيها الماجد بالأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير دفاع المملكة العربية السعودية.

كسر المصارع الأمريكي السابق والممثل الحالي الشهير دوين جونسون "ذا روك" بوابة منزله الحديدية بيديه، في عمل خارق من أجل الالتحاق بعمله لتصوير فيلم جديد.





وقال "ذا روك" إنه أُجبر على اتخاذ إجراء صارم بعد أن تسببت عاصفة في انقطاع التيار الكهربائي، مما يعني أن البوابة لن تفتح، وكان ينبغي عليه اللحاق بمواعيد مهمة خاصة بعمله في التمثيل.

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نصح مجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر الشريف في مصر، المسلمين بعدم سماع أغنية المغنية السورية أصالة نصري، بعد اقتباسها جملة من حديث نبوي، غير أن الأزهر لم يسم المطربة ولم يحدد الأغنية.





وقال المجمع في بيان نشره على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك: "تابع مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف ما تم تداوله في وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي مؤخرًا من اقتباس الأغاني بعض جمل من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم".

علّقت الفنانة اللبنانية إليسا على جملة الرئيس اللبناني ميشال عون "رايحين عجهنم"، التي قالها في مؤتمر صحفي، الإثنين، وأثارت جدلاً على مواقع التواصل الاجتماعي.

على شاطئ الرأس الأبيض بمدينة ينبع السعودية، ووسط أجواء البحر والشاطئ الرملي، رسم الفنان الإماراتي حسين الجسمي "السفير المفوّض فوق العادة" المحبة والفرح والسعادة مع الجمهور السعودي محتفلاً باليوم الوطني للسعودية الـ90، مؤكداً أن الفرحة بهذه المناسبة هي "فرحة وطن واحد".

وتنقل الجسمي برفقة فرقته الموسيقية بين مجموعة من أجمل أغنياته من بينها أغنية "بالبنط العريض" التي طلبها الجمهور عدة مرات خلال الحفل وقام بتلبية طلبهم، وقدمها أكثر من 3 مرات وسط تفاعل منقطع النظير من جمهور السفينة السياحية "الكروز" العملاقة على شواطئ البحر الأحمر.