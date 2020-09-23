فيديو.. 7 ملايين مشاهدة في يوم واحد لأغنية راشد الماجد وتركي آل الشيخ

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - فن الخليج 365 الأربعاء 2020/9/23 11:36 ص بتوقيت أبوظبي الأربعاء 2020/9/23 11:36 ص بتوقيت أبوظبي

حصدت أغنية "يابلادي" للفنان راشد الماجد، أكثر من 7 ملايين مشاهدة في يوم واحد عبر الصفحة الرسمية لصاحب الفكرة المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية. وتأتي الأغنية التي اشترك بكلماتها آل الشيخ ومجموعة من الشعراء بمناسبة اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية.

واستلهمت الأغنية كلماتها من شعار الاحتفال باليوم الوطني السعودي 90 وهو "همة حتى القمة"، حيث يقول مطلعها: يا بلادي نفتخر بأمجادك Advertisements كلنا همة إلين القمة موطني من يوم جاء ميلادك أشرقت شمس الفخر للأمة وتحتفل المملكة العربية السعودية في 23 سبتمبر من كل عام، بيومها الوطني لتوحيد المملكة، الذي يُمثل مناسبة عظيمة شهدت توحيد المملكة، وتحويلها من مملكة الحجاز إلى المملكة العربية السعودية.



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