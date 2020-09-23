كاردي بي تصدم جمهورها بـ"ساندويش مربى بالصراصير"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - نشرت النجمة العالمية كاردي بي صورة صادمة لجمهورها، وهي تحضر لتناول وجبة العشاء، والتي كانت عبارة عن ساندويش من المربى ممزوجة بالصراصير.



وعلقت عبر حسابها على موقع "أنستقرام" على صورتها الصادمة قائلة:"تصبحون على خير".

وتفاعل جمهور "أنستقرام" مع الصورة بشكل كبير، وأعرب عدد منهم عن اشمئزازه من تصرفها هذا.





Advertisements

من ناحية أخرى، كان كشف موقع "E! News" السبب الحقيقي لطلاق النجمة كاردي بي وزوجها أوفست.

وأشار الموقع إلى أن كاردي حاولت خلال العامين الماضيين، مسامحة أوفست على خيانته لها، فكان الأمر صعباً جداً بالنسبة لها، خصوصاً بعد أن انتشرت أقاويل أن أوفست خانها مرة أخرى.

وتابع الموقع أن أوفست كان يتوسل إليها أنه لم يفعل ذلك، لكن لديها ما يكفي من إثباتات، وقررت تقديم طلب الطلاق رسميا، مضيفة أنها "تريد أن تكون قدوة حسنة لابنتها والنساء هناك".