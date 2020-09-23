بالفيديو.. سر دموع أحلام في حفل اليوم الوطني السعودي

أحيت الفنانة الإماراتية أحلام حفلًا غنائيًا "افتراضيا" في جدة على مسرح الصالة المغلقة في مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة)، بمناسبة اليوم الوطني السعودي الـ90.

تساقطت دموع الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي مع بداية الحفل، بسبب غياب جمهورها للمرة الأولى عن حفلاتها، وانتشر مقطع فيديو نشره تطبيق ”شاهد Vip" الذي تم نقل الحفل من خلاله، حيث قالت: ”أحس إنه دائمًا الفنان ولو شال معاه صوت حلو وحضور حلو وأغاني حلوة إلا من غير جمهوره هو تاج راسه.. أقول جمهور اليوم أنا فقدتكم.. إن شاء الله ياربي تزول هالغمة ونجتمع من جديد“.

وتحتفل المملكة العربية السعودية في 23 سبتمبر من كل عام، بيومها الوطني لتوحيد المملكة، الذي يُمثل مناسبة عظيمة شهدت توحيد المملكة، وتحويلها من مملكة الحجاز إلى المملكة العربية السعودية.