كارمن لبّس: الكارثة في التحزب لا الطائفية

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي إنستجرام

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام





عبرت الممثلة اللبنانية كارمن لبس عن موقفها من الأحزاب والطائفية. ونشرت عبر حسابها الخاص على فيسبوك عبارة اعتبرت فيها أن التحزب أخطر من الطائفية معتبرة أنّ الأوّل هو "تبعية عمياء لشخص أرضي.

وقالت : "التحزّب بلبنان صار أقوى من الطائفية. عالقليلة الطائفي لاحق "بقناعتو" عقيدة أو فكرة أكبر منو، أما المتحزّب عالعمياني لاحق مجرّد شخص، مش إله أو قوّة كونية". وختمت: "والإنسان بيغلط، بس التبعية العميا بتخلّي التابع ما يشوف ولا غلطة، وهون الكارثة".

facebook