شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح عبد الله حكيم يعالج محمد هنيدى فى فيلم "النمس والإنس" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يظهر الفنان صلاح عبد الله كضيف شرف خلال أحداث فيلم "النمس والإنس"، للنجم محمد هنيدى، حيث يجسد دور "حكيم" خلال الأحداث ويعالج بطل العمل بعد ما يصيبه الكثير من المواقف الصعبة من العفاريت خلال الأحداث، والتى يرأسها عمرو عبد الجليل، وتتوالى الأحداث فى إطار كوميدى، والعمل من إخراج شريف عرفة ويدخل الفيلم مراحل المونتاج استعداداً لعرضه فى السينمات، بعد انتهاء أبطال العمل من التصويرالأيام الماضية فى استوديو شريف عرفة.

ويشارك فى بطولة "النمس والإنس"، كل من النجمة منة شلبى وعمرو عبدالجليل وصابرين، بالإضافة إلى عدد من النجوم يظهرون كضيوف شرف خلال الأحداث، ويجسد النجم محمد هنيدى خلال الأحداث دور موظف حكومى فقير يتعرض لكثير من المصائب بسبب مهنة والده ويجسده شريف دسوقى، والتى تكشفها أحداث المشاهد الأولى من الفيلم، ومع مرور الأحداث نجد هنيدى يقع فى غرام منة شلبى التى تشاركه فى بطولة العمل، حتى يتزوج منها.

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من ناحية أخرى انتهى الفنان صلاح عبد الله من تصوير مشاهده في فيلم "موسى"، للنجم كريم محمود عبد العزيز، ويجسد دور والده خلال الأحداث بينما يجسد كريم دور طالب جامعى متفوق فى كلية الهندسة، إلا أنه يعانى من مرض نفسى، جراء تعرضه للظلم من بعض الأشخاص، ما يدفعه لتصميم إنسان آلي للانتقام ممن ظلموه، وتتوالى الأحداث في أجواء من الأكشن والإثارة.

وكان آخر ظهور للفنان صلاح عبد الله في مسلسل "اتنين في الصندوق"، للنجمين حمدى الميرغنى وأوس أس – محمد أسامة، إخراج محمد مصطفى، وتأليف لؤى السيد، وشارك في بطولته كل من بيومى فؤاد وحجاج عبد العظيم ومحمود البزاوى وعدد من النجوم.