عادل إمام والهضبة ومنير ..30 صورة للنجوم في مرحلة الطفولة -"childhood photo challenge"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

تحت عنوان "تحدي صور الطفولة - childhood photo challenge"، الذي انتشر مؤخرًا عبر مواقع التواصل، حرص مجموعة من نجوم الفن على مشاركة الجمهور صور ذكريات الطفولة.

الفنانة ليلى علوي نشرت مؤخرا صورة لها عبر صفحتها الرسمية على موقع إنستجرام، تجمع بين مرحلة الطفولة والكبر، واكتفت بترك هاشتاج التحدي "تحدي صورة الطفولة"، وحظت الصورة بإعجاب رواد مواقع التواصل، وكتب أحدهم:"مهما كبرتي أو صغرتي أنتِ حلوة زي ما أنتِ"

وشارك الفنان محمد علي رزق في التحدي بالصورة، وعلق على صورته "مساء الخير.. تحدي صورة الطفولة".

ومع تداول الهاشتاج ننشر 30 صورة لنخبة من أبرز النجوم في مرحلة الطفولة، وفي مقدمتهم الزعيم عادل أمام،عمرو دياب، محمد هنيدي، محمد منير، نانسي عجرم وغيرهم.