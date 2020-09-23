هالة صدقي تعلن إلغاء قضيتها:"نجح في التشهير"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أعلنت الفنانة هالة صدقي عن إلغاء قضيتها مع زوجها سامح سامي.

نشرت هالة منشورا، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، :"أمس تم إلغاء القضية المشينة والمهينة لي ولأطفالي من الزوج المحترم، لعدم دخول محاميه للقاعة بعد تأكده من وجودنا ومعانا كل الأدلة والبراهين، على كذبه وادعائه وتكرم القاضي لتأجيلها، لأخر الرول لأصراري على استكمال القضية".

Advertisements

وأضافت صدقي :"وألغيت القضية لكنه نحج في التشهير".

وكان سامح سامي، زوج الفنانة هالة صدقي، اتهمها بأنها ليست أم أولادهما، وأنها ألغت اسمه من أسماء ابنيه، مشيرًا إلى أنها "تجبرهما على تعريف نفسهما بسامو صدقي ومريم صدقي"، وطالب بإجراء تحليل DNA لإثبات نسبهما.