مهرجان أسوان لأفلام المرأة ينعى سمير بهزان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

ينعى مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة بمزيد من الحزن والأسى، مدير التصوير المبدع سمير بهزان الذي توفي أمس الثلاثاء تاركا في كل عشاق السينما مشاعر فقد عميقة بعمق ما صنعه من إرث فني سيبقى في ذاكرة السينما المصرية.

وتعزي إدارة المهرجان، في بيان صحفي الوسط السينمائي وعائلته الكريمة ورفاق مشواره الطويل، الذي بدأه كمساعد مصور في فيلم "جيوش الشمس" مع الراحل شادي عبدالسلام، قبل أن يقدم عدد من الأفلام المميزة ليصبح في فترة وجيزة واحد من ألمع مديري التصوير في السينما المصرية والعربية.

وقدم مدير التصوير سمير بهزان أفلاما مهمة أبرزها: "باب الشمس"، "احكي يا شهر زاد"، و"بعد الموقعة" و"المدينة" مع يسري نصر الله، و"أرض الخوف" و"مواطن مخبر وحرامي" و"أرض الأحلام" مع داوود عبد السيد، و"خيانة مشروعة" و"ويجا"، "انت عمري" مع خالد يوسف و"أسرار البنات" مع مجدي أحمد علي".

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