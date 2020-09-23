25 حالة وفاة لفنانين وأقاربهم في سبتمبر.. شقيق فنان يشبهه و"فرعون السينما"

محمد اسماعيل - القاهرة - شهد الوسط الفني في مصر والعالم العربي، منذ مطلع شهر سبتمبر الجاري، الكثير من حالات الوفاة سواء لفنانين أنفسهم أو ذويهم، بعضهم كان بسبب وباء كورونا المستجد والذي يواصل تفشيه في شتى دول العالم وحصد المزيد من الأرواح.

وإليك أبرز وفيات الوسط الفني منذ بداية سبتمبر الجاري ..

- الثلاثاء 22 سبتمبر: رحل عن عالمنا، مدير التصوير سمير بهزان، وأعلنت نقابة السينمائيين، خبر الوفاة في بيان لها: "(يا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي).. ينعي نقيب السينمائيين وأعضاء مجلس إدارة نقابة المهن السينمائية الزميل مدير التصوير سمير بهزان ونحن بكل الحزن والأسى ندعو له بالرحمة والمغفرة ولأسرته بالصبر والسلوان تغمد الله الفقيد بواسع رحمته".

- الثلاثاء 22 سبتمبر: أعلنت "إيمان" ابنة الفنان الكبير محمود حميدة، وفاة عمها فايز حميدة الثلاثاء، والذي يشبه والدها إلى حد بعيد، وكتبت عبر حسابها بموقع "فيسبوك": "لا إله إلا الله، البقاء لله وحده، في ذمة الله عمي الحبيب فايز حميدة، إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم اغفر له وارحمه، وارزقنا الثبات ولا حول ولا قوة إلا بالله، نسأل الله له الرحمة و المغفرة وأن يدخله الجنة دون حساب ولا سابقة عذاب".

- الثلاثاء 22 سبتمبر: توفي الفنان اليمني عمر باوزير، نتيجة أزمة قلبية أثناء تواجده في مصر، حيث كان يتلقى العلاج في أحد المستشفيات.

- الإثنين 21 سبتمبر: غيّب الموت الفنان الجزائري حمدي بناني عن عمر ناهز 77 عاما بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد، وقدّم الرئيس عبد المجيد تبون التعازي لعائلة الراحل، قائلا عبر موقع "تويتر": "الصديق والفنان القدير حمدي بناني الذي فقدت الساحة الفنية برحيله رجلا ملتزما، عرف كيف ينال احترام الجمهور بِفنه طيلة مسيرته، داخل وخارج الوطن".

- الإثنين 21 سبتمبر: أعلنت الفنانة وفاء عامر، وفاة عمتها راوية عامر، وكتبت عبر حسابها على موقع "إنستجرام": "لي عمة مثل الملاك حب للجميع وحنية غريبة هي دلوقتي عند ربنا.. الفاتحة والدعاء للغالية.. الحاجة راوية عامر".

- الإثنين 21 سبتمبر: أعلنت المخرجة الشابة ياسمين أحمد، وفاة والدها أحمد كامل، وكتبت عبر "فيسبوك": "إنا لله وإنا إليه راجعون، انتقل إلى جوار من هو أرحم به، بابا أحمد كامل، أرجو الدعاء بالمغفرة.. اللهم اغفر له وارحمه واعف عنه واكرم منزله.. اللهم أبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله، اللهم انقله من ضيق اللحود ومن مراتع الدود الى جناتك جنات الخلود. لا إله إلا أنت يا حنان يا منان يا بديع السموات والأرض تغمد (أحمد كامل) برحمتك يا أرحم الراحمين".

- الإثنين 21 سبتمبر: أعلن المخرج والممثل الإماراتي الدكتور حبيب غلوم، وفاة مواطنه الفنان القدير محمد الحمر، ونشر عبر "إنستجرام"، صورة للفنان الراحل وعلّق قائلا: "الفنان القدير محمد الحمر أحد مؤسسي الحركة المسرحية في مسرح الشارقة الوطني في ذمة الله.. نسأل المولى القدير أن يرحمه ويغفر له ويسكنه الفردوس الأعلى ويلهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان إنا لله وإنا إليه راجعون".

- الإثنين 21 سبتمبر: أعلن الفنان حسام داغر، عن وفاة خالته، ونشر عبر "فيسبوك"، صورة تجمعه بالراحلة، وعلّق: "توفيت إلى رحمة الله خالتي الكبرى وأمي الثانية في منزلها بالإسكندرية.. إنه حقًا عام الحزن.. كانت دومًا مبتسمة وصوتها مصدر للأمان للجميع.. سلمي على أمي واحضنيها قوي إلى أن نلتقي جميعًا.. اللَّهُمَّ إِنِّي أسألُكَ أن تَجعَلَ خَيْرَ عَمَلي آخِرَهُ، وَخَيرَ أيامي يَومًا ألقاكَ فيه، إنَّك عَلى كُلِّ شَيءٍ قَدير".

- الأحد 20 سبتمبر: أعلنت الفنانة هايدي موسى، عن وفاة عمها من خلال منشور عبر "فيسبوك"، وكتبت: "البقاء و الدوام لله.. انتقل إلى رحمة الله عمي الحاج أحمد موسى.. أرجو الدعاء له بالرحمة والمغفرة".

- الجمعة 18 سبتمبر: توفي الفنان العراقي طارق الربيعي، عن عمر ناهز 83 عاما، ونعت الفنان الراحل العديد من المؤسسات الفنية والثقافية العربية، كما نعته نقابة الفنانين العراقيين، بعدما ظل على مدى عقود مصدر سعادة للطفل والأسرة في بلاده من خلال عمله بمسرح الدمى.

- الخميس 17 سبتمبر: أعلن الفنان محمد رمضان، عبر "فيسبوك"، عن وفاة ابن عمه محمود حجازي، وشارك متابعيه صورة لـ ابن عمه، معلّقا عليها: "نسألكم الفاتحة، توفي إلى رحمة الله اليوم محمود حجازي ابن عمي، ربنا يرحمه ويسكنه فسيح جناته".

- الأربعاء 16 سبتمبر: توفي والد السيناريست مصطفى جمال هاشم، وأعلن الخبر المؤلف محمد السيد بشير عبر "فيسبوك"، وكتب: "توفي إلى رحمة الله والد صديقي وأخويا المؤلف مصطفى جمال هاشم، نسألكم الدعاء والفاتحة".

- الثلاثاء 15 سبتمبر: أعلن الفنان منير مكرم، عضو نقابة المهن التمثيلية، وفاة الفنان والكاتب المسرحي أمين بكير، وكتب عبر "فيسبوك": "الدوام لله، الأستاذ القدير أمين بكير".

- الثلاثاء 15 سبتمبر: توفي الفنان المسرحي المغربي أنور الجندي، إثر أزمة قلبية استدعت نقله إلى المستشفى العسكري بالرباط، إلا أن مضاعفات صحية أدت إلى وفاته، عن عمر يناهز الـ57.

- الإثنين 14 سبتمبر: توفي الفنان السوري مروان إدلبي إثر إصابته بفيروس كورونا عن عمر ناهز 71 عاما، وحرصت نقابة الفنانين السوريين على نعي الفنان الراحل.

- الأحد 13 سبتمبر: أعلن الفنان علي ربيع، وفاة عمه، طالبا من جمهوره الدعاء للراحل، ونشر عبر خاصية "ستوري" على "إنستجرام"، صورة مجمعة لعمه، وعلّق عليها: "البقاء لله، توفي عمي، في الجنة إن شاء الله، سلملي على أبويا، هتوحشونا يا أطيب خلق الله.. نسألكم الفاتحة".

- السبت 12 سبتمبر: رحل عن عالمنا، الممثل عبدالرازق الشيمي، وذلك بعد تعرضه لأزمة صحية، وأعلن الخبر شقيقه محمد الشيمي عبر "فيسبوك" وكتب: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. توفي إلى رحمة الله تعالي أخي عبد الرازق الشيمي الشهير بـ(فرعون السينما).. الدعاء له بالرحمة والمغفرة".

- السبت 12 سبتمبر: توفي الفنان المغربي الأمازيغي عبدالله الزهراوي، أحد أعمدة الفن الأطلسي، والكاتب والملحن لفرقة حادة وعكي التي ارتبط بها منذ عام 1981.

- الإثنين 7 سبتمبر: غيّب الموت الفنانة عايدة كامل، إثر تعرضها لأزمة صحية ودخولها إلى المستشفى منتصف الشهر الماضي، وذلك عن عمر يناهز الـ 89.

- السبت 5 سبتمبر: توفي الفنان اللبناني سمير حنا، عن عمر يناهز الـ 74 عاما، بعد صراع طويل مع مرض السرطان، تاركا خلفه أكثر من مئة أغنية أحبها جمهوره منذ أن لمع نجمه منذ الثمانينيات في غناء اللون الجبلي.

- السبت 5 سبتمبر: أعلن الفنان أيمن عزب، عن وفاة والده، وكتب عبر حسابه بـ"فيسبوك": "انتقل إلى رحمة الله الآن أبي رحمه الله وأسكنه فسيح جناته.. نسألكم الفاتحة والدعاء".

- الجمعة 4 سبتمبر: أعلنت الفنانة جيهان قمر، ببالغ الحزن والأسى، وفاة والدها عبد الله جميل قمري، وكتبت عبر "فيسبوك": "يا حبيبي يا غالي تركتني ورحت، يا حنون يا طيب يا كريم، كسرتلي ضهري يا عمري.. ما بقى عندي حدا يحضني وأبكي بحضنه ويضمني على صدره بحنية.. مثواك الجنة".

- الأربعاء 2 سبتمبر: رحل عن عالمنا الفنان المغربي عبد الجبار الوزير، بعد معاناة طويلة مع المرض، بعد تاريخ طويل من الأعمال المسرحية والتليفزيونية.

- الثلاثاء 1 سبتمبر: أعلن الفنان عبدالرحيم حسن، وفاة والدته عبر "فيسبوك"، وكتب: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. الآن والدتي في ذمة الله، الرجاء الدعاء لها".