فيديو| منة فضالي: "أحمد التهامي كان بيدور علينا في قاع البحر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: نشرت الفنانة منة فضالي مقطع فيديو للفنان أحمد التهامي، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام". ظهر "التهامي" في الفيديو وهو يغوص في البحر ويمسك بيده بوستر فيلم "زنزانة 7". علقت منة على الفيديو: "تهامي تقريبا كان بيدور علينا في قاع البحر بس الحمد الله لقانا جوه الفيلم عاش يا تهامي يا بطل.. زنزانة 7 بتمسي عليكم". أخر أعمال منة فضالي فيلم "زنزانة 7" بطولة: "نضال الشافعي، أحمد زاهر، مايا نصري، إيهاب فهمي، مدحت تيخا، أحمد تهامي"، ومن تأليف حسام موسى وإخراج إبرام نشأت.

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