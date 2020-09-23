تراند اليوم : أول رد فعل من حلا شيحة بعد أنباء زواجها من الداعية معز مسعود

حالة من الجدل انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي لمعرفة حقيقة ارتباط الفنانة حلا شيحة بالداعية معز مسعود.

رفضت الفنانة حلا شيحة التعليق على أي شيء يخص حياتها الشخصية وبخاصة بعد ربط اسمها مع الداعية معز مسعود .

وأغلقت حلا شيحة هواتفها تماما خلال الساعات القليلة الماضية وذلك في أعقاب ما تردد عن ارتباطها بالداعية معز مسعود.

و نشرت وسائل إعلام مصرية أنباءً عن ارتباط الفنانة حلا شيحة بالداعية الإسلامي معز مسعود .

Advertisements

ويرجع سبب هذه الأنباء - غير المؤكدة حتى الآن - إلى صورة نشرها الداعية معز مسعود ممسكا بالجيتار وعلق عليها قائلا: شكر كبير للشخصالرائع الذي التقط هذه الصورة .. أنت تعرف نفسك.

وعلقت حلا على الصورة قائلة: مرحبا معتز .. من التقط هذه الصورة ؟ .. ليرد: شخص ما مميز جدا.

وتصدر اسم حلا شيحة ومعز مسعود بحث جوجل في مصر وسط محاولة الجمهور معرفة حقيقة الارتباط.

