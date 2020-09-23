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صورة الأشعة تظهر وجود الهاتف
حادثة غريبة ،وقعت في مستشفى مصري، كشفت عن وجود هاتف محمول بمعدة أحد المرضى، بلعه منذ فترة وصلت إلى 7 أشهر وذلك على سبيل المداعبة مع أصدقائه، دون علم أسرته.
وقالت إدارة مستشفى بنها الجامعي، الثلاثاء، أنه بعد إجراء أشعة تلفزيونية على الصدر والبطن لشاب، كشفت عن وجود تليفون بمعدته ، حيث تم تحويل المريض إلى قسم الجراحة العامة، ، تمهيدًا لإجراء الجراحة سريعًا، واستخراج الهاتف.
ووصل المواطن حسن رشاد البالغ 28 عاماً إلى مستشفى بنها الجامعي، حيث كان يشكو من آلام بمعدته تعاوده من فترة لأخرى، وبفحصه وإجراء اللازم تبين وجود جسم غريب داخل بطنه.
كما أظهرت الفحوصات أن هذا الجسم الغريب هو هاتف جوال فيما قال المريض إنه ابتلعه خلال لحظة مزاح بينه وبين زملائه، لافتاً إلى أنه لم يبلغ أسرته بالواقعة ظناً منه أنه وبمجرد أن يقوم بالقيء في أي وقت سيتمكن من إخراج الهاتف من معدته.
وأجرى الفريق الطبي جراحة عاجلة للمريض استغرقت ساعتين واستخرج الهاتف من معدته.
إلى ذلك اعتبر أن “القدر كان رحيماً بالمريض حيث لم تتحلل البطارية وتتفاعل داخل جسمه وتصيبه بالتسمم”، مضيفاً أنه كان من الممكن أن تنفجر البطارية أو تتحلل داخل معدة الشاب وتودي بحياته”.
وأكد أن المريض يخضع حالياً للعلاج والمتابعة.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور..استخراج هاتف من معدة مريض بلعه منذ 7 اشهر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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