ابن عبد الحسين عبد الرضا يكشف تفاصيل محاولة اغتياله بـ26 رصاصة

متابعة بتجــــــــــــرد: كشف بشار ابن الفنان الكوميدي الكويتي عبد الحسين عبد الرضا ظروف محاولة اغتياله. وجاء هذا في حديث إلى موقع جريدة “القبس” الكويتية.

وأشار إلى أن التهديد وجه إلى جدته وأنها كانت في المنزل حين تم الاتصال بها من مجهول. واضاف أنه كان يرتدي ملابسه العكسرية استعداداً للذهاب إلى مكان خدمته إلا أنها نبهته إلى عدم فعل ذلك.

وتابع أنه طمأنها وتوجه بعد هذا إلى موقع الخدمة قبل أن يطلب منه الذهاب هذا إلى المطار من أجل استقبال زملائه له من الضباط كانوا يتباعون دورة في ألمانيا.

وقال: “فوجئت أثناء خروجي بشخصين ملثمين أخرجا سلاحهما وأطلقا الرصاص في اتجاه سيارتي ما أدى إلى توقفها” ولفت إلى أنه فتح الباب المقابل وزحف على الأرض وأخرج سلاحه وبدأ بإطلاق النار ما أدى إلى إصابة أحد المهاجمين.

واشار إلى أنه لم ير أحداً بعد ذلك وأن التحقيقات أظهرت إطلاق 26 رصاصة في اتجاهه وأنه عاد إلى قاعدته حيث تبينت إصابته.