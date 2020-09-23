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متابعة بتجــــــــــرد: ترددت خلال الساعات الماضية أنباء عن خطبة الممثلة المصرية حلا شيحة للداعية المصري معز مسعود، من دون تأكيد أو نفي كليهما.
وأشارت تقارير إلى أن قصة حب قد نشأت بين الثنائي خلال الفترة الماضية، حيث كان معز مسعود يرافق حلا شيحا خلال تصوير أعمالها الدرامية.
وحول حقيقة هذه الأخبار، رفضت النجمة هنا شيحا، التعليق على خطبة شقيقتها معتبرةً أن هذا الموضوع لا يخصها، وقالت في تصريحات صحافية: “ليس لي أي علاقة.. اسألوا حلا”.
وفي العام الماضي، كانت حلا شيحا قد كشفت عن طلاقها من زوجها الكندي يوسف هاريسون بعد زواج دام لأكثر من 12 عاماً، وقد أخفت النجمة خبر انفصالها لأكثر من 5 أشهر تجنباً لأي ضجة إعلامية.
كذلك انفصل معز مسعود عن النجمة المصرية شيري عادل في العام الماضي من دون أن يكشف السبب الذي دفعهما للطلاق.
كانت هذه تفاصيل خبر أنباء عن خطبة حلا شيحا لداعية مصري.. وهنا شيحا تعلق! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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