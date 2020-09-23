أنباء عن خطبة حلا شيحا لداعية مصري.. وهنا شيحا تعلق!

متابعة بتجــــــــــرد: ترددت خلال الساعات الماضية أنباء عن خطبة الممثلة المصرية حلا شيحة للداعية المصري معز مسعود، من دون تأكيد أو نفي كليهما.

وأشارت تقارير إلى أن قصة حب قد نشأت بين الثنائي خلال الفترة الماضية، حيث كان معز مسعود يرافق حلا شيحا خلال تصوير أعمالها الدرامية.

وحول حقيقة هذه الأخبار، رفضت النجمة هنا شيحا، التعليق على خطبة شقيقتها معتبرةً أن هذا الموضوع لا يخصها، وقالت في تصريحات صحافية: “ليس لي أي علاقة.. اسألوا حلا”.

Advertisements

وفي العام الماضي، كانت حلا شيحا قد كشفت عن طلاقها من زوجها الكندي يوسف هاريسون بعد زواج دام لأكثر من 12 عاماً، وقد أخفت النجمة خبر انفصالها لأكثر من 5 أشهر تجنباً لأي ضجة إعلامية.

كذلك انفصل معز مسعود عن النجمة المصرية شيري عادل في العام الماضي من دون أن يكشف السبب الذي دفعهما للطلاق.