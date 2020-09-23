ما قصة رسالة مي كساب الغامضة عن الظلم؟

متابعة بتجــــــــــــرد: نشرت الفنانة مي كساب عبر حسابها الخاص على “تويتر” رسالة توجهها إلى جمهورها، كتبت من خلالها تقول: “ربنا كبير وعدل وحق وبيجيب حق المظلوم ولو بعد حين ثقوا في نصر الله وفِي دعوة المظلوم”.

وهو ما جعل عدداً كبيراً من الجمهور يربط بين ما كتبته وما أعلن عنه مغني المهرجانات أورتيجا بالتعاون مع الفنان عمر كمال ليطرحا معاً عملاً جديدًا، حيث انفصل عن زميله ورفيق الدرب أوكا، زوج مي كساب بعد تعاون دام عشر سنوات.

وكانت مي قد علقت على انفصال زوجها أوكا عن صديقه أورتيجا بعد عشر سنوات من التعاون الغنائي وتحقيق شهرة كبيرة حيث قالت ربنا مش بيعمل إلا كل شيء كويس، وزوجي راجل بتاع شغل بس ومالهوش في الكلام الكتير والرغي ولا الشو الإعلامي كما انه مش بتاع مشاكل ولا عمل خلافات مع أي حد”.

وأضافت أن أوكا ليس في نيته عمل ثنائية مع أحد مرة أخرى حيث قرر العمل بمفرده مثلما يقوم بذلك منذ تسعة أشهر كاملة، مؤكدة أنها ليس لها أي علاقة من قريب أو بعيد بشغل زوجها وانفصاله عن أورتيجا، وأنه بيجهز لشغل جديد في الغناء والتوزيع الموسيقي مع عدد من المطربين.