نوال الكويتية تطلق “حب السعودي”

متابعة بتجـــــــــــرد: بمناسبة اليوم الوطني السعودي الـ90، أطلقت النجمة الكويتية نوال الكويتية أغنية جديدة بعنوان “حب السعودي”.

وتحمل الأغنية التي طرحتها النجمة عبر قناتها في يوتيوب كلمات سداح العتيبي وألحان ضاري المسيليم وتوزيع عادل الفرحان.

وتقول كلمات الأغنية:

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“من صباح العزّ بسمة

وعن شعب الكويت للملك سلمان وشعب السعودية نقول عندنا حب السعودي يعيش بكل بيت راسخ ٍ

بقلوبنا والروابط ما تزول يا لعل المملكة كل يوم وكل عام تهتني بافراحها والسعد بأعيادها

ارسلي يا كويت للراية الخضرا سلام

يا علم دار تعلت بظل أمجادها عاش سلمان الحزم

صاحب الراي الحكيم خادم البيتين شمس البلاد وظله”.

على جانب آخر، انتهت نوال الكويتية من تسجيل أغنية باللهجة اللبنانية من كلمات وألحان صلاح الكردي على أن تطرحها خلال الفترة المقبلة.