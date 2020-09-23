هكذا أعلنت رنا سماحة خطوبتها

متابعة بتجـــــــــــــرد: أعلنت الفنانة رنا سماحة، عبر حسابها على “فيسبوك” خطوبتها بعد أن اطمأنت على نجاح كليبها الأعير “7 رجالة” الذي طرحته عبر قناتها على “يوتيوب”، إلا أنها لم تعلن اسم خطيبها، حيث انهالت عليها التعليقات من محبيها.

وجاء إعلان رنا بعد أن غيرت الحالة الاجتماعية من سينغل إلى مخطوبة، حيث تلقت المئات من التهاني.

وطرحت رنا، مؤخرا كليب أغنيتها الجديدة “7 رجالة” من ألبومها الذي يحمل نفس الاسم، والمقرر طرحه قريباً، وهي من كلمات محمد مصطفى ملك، ألحان وتوزيع محمد شفيق، ميكس وماستر خالد رؤوف، إخراج سامي بساط.

وقالت رنا، عن أغنية “7 رجالة”، عبر حسابها على “فيسبوك”، إنها كانت أول أغنية اختارتها فى ألبومها الجديد، معربة عن سعادتها بأن جمهورها هو من اختار اسم الألبوم الجديد، قائلة: “اتبسطت أوى إنكم اختارتوها اسم الألبوم”.

والألبوم يضم عشر أغنيات، منها “قلبى معلم”، “حياتي تخصني”، “نقطة ضعف”،” بقيت شبهك”، “100 مليون عاملة”، “خانت نفسها”، “عندي الجرأة”، “تتر النهاية”، “اسمه إيه”، “7 رجالة”، ومن المقرر أن يتم طرح الألبوم على طريقة السينغل وليس بشكل كامل على يوتيوب.