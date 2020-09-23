أحلام تتألق في افتتاح حفلات اليوم الوطني السعودي 90

متابعة بتجـــــــــرد: لم تكد النجمة الإماراتية أحلام تطأ أرض جدة السعودية، معتمرة كمامتها البيضاء، لإحياء حفل جماهيري على خشبة مسرح الجوهرة، مساء أمس الثلاثاء، بمناسبة اليوم الوطني السعودي الـ 90، حتى فاجأت الجمهور، بتحويل حفلها إلى افتراضي، وذلك وفق ما أعلنته عبر صفحاتها الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي، حيث غردت بالقول: “كثر هم الذين سألوا عن أوضاع الحضور في الحفلة، وحسب ما علمت أن الحضور الجماهيري قد ألغي، لكل الحفلات، وتحول إلى أونلاين”. وأضافت: “أنا سافرت وأتيت إليكم لأحتفل بكم، وبإذن الله سأقدم لكم حفلاً استثنائياً، كنت أود أن يكون بحضوركم، ولكن سلامتكم عندي أهم، يا أغلى جمهور”، وتوجهت أحلام بالشكر الجزيل إلى كل من حرص على الحضور، داعية الله عز وجل أن يزيل هذه الغمة.

حضور أحلام على قائمة نجوم احتفالات اليوم الوطني السعودي، والتي تقام تحت شعار “همة فوق قمة”، ليس الأول بالنسبة لها، فقد سبق لها أن شاركت فيها خلال السنوات الماضية، حيث تمتلك “فنانة العرب” في السعودية قاعدة جماهيرية واسعة، وكانت أحلام قد غردت في وقت سابق بالتهنئة إلى القيادة، والشعب السعودي بمناسبة اليوم الوطني السعودي الـ 90، وكتبت: “هذه السنة، وكل سنة أنا معكم، كل عام والسعودية بلدي الثاني بخير.. سألتقي بكم من جدة على مسرح الجوهرة، لنغني معاً في حب السعودية”.

تحويل حفل أحلام وبقية الحفلات، التي كانت مقررة إلى افتراضية، جاءت ضمن خطوة مفاجئة، أعلنت عنها الهيئة العامة للترفيه، والتي تتولى تنظيم الاحتفالات الخاصة باليوم الوطني السعودي، حيث قالت الهيئة في بيان لها: “بعد مراجعة الإجراءات الاحترازية الصحية، وحرصاً منا على سلامة جمهورنا الحبيب، تقرر تقليص عدد الحضور لحفلات اليوم الوطني، ونتمنى السلامة للجميع.. وكل عام وبلادنا الغالية بخير ورفعة”، وأكدت الهيئة في بيانها عزمها إعادة كل مبالغ التذاكر المباعة، بدءاً من مساء أمس الثلاثاء.

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وتألفت أحلام على مسرح الجوهرة بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، وافتتحت أولى حفلات اليوم الوطني السعودي 90، وكذلك أحيث أول حفلاتها بعد توقف شهور بسبب أزمة فيروس كورونا، وذلك بعد آخر حفلاتها في السعودية أيضًا قبل الأزمة.

وخطفت أحلام الأنظار بإطلالتها في الحفل، وكلماتها المؤثرة للجمهور في الحفل ووجهت لهم التهنئة بمناسبة اليوم الوكني السعودي وعبرت عن افتقادها لهم، ودعت أن تزول الغمة والأزمة وأن تعود للتواصل معهم باستمرار، وقدت في الحفل مجموعة من أغانيها الشهيرة مثل “أبرحل”، و”يا ليل يا جامع”، و”توصلني أخبارك”، و”مشتاق أضمك”، و”مجنون فيك” وغيرها من الأغاني بجانب تقديمها أغنية وطنبة بمناسبة اليوم الوطني السعودي 90.