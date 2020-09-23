تامر حسني يكشف عن أغنية جديدة “مبطلناش إحساس” احتفالًا بنجاح “إختراع”

متابعة بتجـــــــــــرد: يعيش النجم المصري تامر حسني حالة نجاح استثنائية منذ طرح أحدث أغنياته “إختراع”، التي شاركه فيها على طريقة الديو الفنان محمود العسيلي.

ونشر تامر في الساعات الماضية عبر صفحته الرسمية في موقع “إنستغرام” مقطع فيديو، ظهر فيه أثناء احتفاله بأغنيته “إختراع” من ألبوم “خليك فولاذي” مع بعض الأصدقاء نذكر منهم المهندس نجيب ساويرس والفنان محمود العسيلي.

أمّا المفاجأة أنّ تامر حسني كشف من خلال الفيديو عن أغنية جديدة من ألبومه تحمل اسم “مبطلناش احساس”، على أن يطرحها رسميًا في الساعات المقبلة.

وأرفق تامر حسني الفيديو بمقطع من كلمات الأغنية فكتب: “كبرنا في عينينا و دي الحاجه اللي تعنينا _بقينا ندوس على الأوجاع تعلّينا _بطلنا نقيس مقاماتنا بعيون الناس _مش كل الناس بتشوف ولا كل الناس تتقاس، (بطلنا نحب زياده مبطلناش إحساس) من ألبوم خليك فولاذي”.

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وأضاف تامر مؤكدًا أن ألبوم “خليك فولاذي” سيحمل العديد من المفاجآت لجمهور وكتب: “كان يوم جميل مع حبيب قلبي المهندس نجيب ساويرس و صديق العمر النجم محمود العسيلي و إحتفلنا بنجاحنا في أغنية إختراع و سمعنا أغنيه جديده ليا إسمها: (مبطلناش إحساس ) من ألبوم خليك فولاذي الأفكار الحلوه جايه كتير إن شاء الله ركزوا في كلام الأغنيه”.

ونال الفيديو إعجاب الآلاف من متابعيه وانهالت عليه التعليقات التي أكدوا من خلالها انتظارهم للألبوم بحماس كبير.

جدير ذكره أن كليب “إختراع” حقق أكثر من 20 مليون مشاهدة بعد 3 أسابيع فقط على طرحه عبر قناة تامر حسني الرسمية في موقع “يوتيوب”. وأغنية “اختراع” من كلمات أحمد حسن راؤول، ولحن أحمد زعيم وتوزيع وسام عبد المنعم وتم تسجيلها في استوديو Th production.

أمّا الكليب من إخراج تامر حسني في أوّل تجربة له بهذا المجال وذلك بعد أن كان قد أشرف على إخراج معظم أعماله المصوّرة في السابق. وجاءت فكرة العمل مميّزة جدًا لتتناسب الأجواء مع كلمات الأغنية.