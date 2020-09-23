شكرا لقرائتكم البراءة لأختها.. زينة تنتصر على عز مجدداً ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - في سياق الصراع الدائر بينهما منذ سنوات حول نسب التوأم، انتصرت الفنانة المصرية زينة مجدداً على الفنان المصري أحمد عز، بعدما ألغت المحكمة، الحكم الصادر سابقاً بحبس نسرين شقيقة زينة، 6 أشهر، مكتفية بالغرامة المالية فقط وقدرها عشرة آلاف جنيه.

كما خفّضت قيمة الغرامة المتوجّبة على محمد رضا إسماعيل شقيق زينة من عشرة آلاف جنيه إلى 75 جنيهاً، وذلك في واقعة المشاجرة في الساحل الشمالي، التي حدثت بين نسرين والفنان أحمد عز، وصدور حكم المحكمة بعد استئناف النيابة على الحكم الصادر أول درجة.

مشاجرة في الساحل الشمالي

وكانت المحكمة قد أصدرت حكماً بحبس نسرين شقيقة الفنانة زينة، ستة أشهر، وتغريمها عشرة آلاف جنيه، وبراءة الفنان أحمد عز، في الواقعة، كما قضت بمعاقبة محمد، شقيق زينة بغرامة مالية قدرها عشرة آلاف جنيه.

فيما تعود وقائع القضية إلى مشاجرة حصلت في تشرين الأول الماضي، بين نسرين شقيقة زينة والفنان أحمد عز في أحد فنادق الساحل الشمالي.