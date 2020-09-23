شكرا لقرائتكم خبر عن راغب علامة يتعاون مع الملحن أحمد زعيم فى أغنيتى "ليه سايبنى وكنا حبايب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف المطرب والملحن أحمد زعيم، عن تعاونه مع النجم اللبنانى راغب علامة فى أغنيتين جديدتين، الأولى تحمل اسم" لية سايبنى"، من كلمات أحمد قطوط، وتوزيع الموسيقى جون مارى رياتشى، والثانية بعنوان" كنا حبايب"، من كلمات هيثم سليم، وتوزيع جون مارى رياتشى.

وأضاف زعيم لـ"الخليج 365"، أنه من المقرر طرح الأغنيتين خلال فترات متباعدة خلال الأيام المقبلة على يوتيوب، متمنيا أن تنال الأغانى إعجاب الجمهور عند طرحها لأنها تقدم بشكل جديد ومختلف غير أعمال راغب السابقة.

وكانت آخر آعمال أحمد زعيم أغنية "اختراع" للنجم تامر حسنى ومحمود العسيلى والتى حققت نجاحا كبيرا وقت طرحها حتى الآن، وهى من كلمات الأغنية للشاعر أحمد حسن راؤول، توزيع ومكساج وسام عبد المنعم، تسجيل هيثم راضى، ماستر جلال الحمداوى.

يذكر أن آخر أعمال النجم اللبنانى راغب علامة، كانت أغنية "أنتو أملنا" للتوعية ضد فيروس كورونا، والأغنية من كلمات الشاعر نزار فرنسيس، وألحان جان مارى رياش، وإخراج سامى صعب، وتوجه راغب بالشكر للجيش اللبنانى والقوات الأمنية التى سهلت تصوير بعض القطات من أجل الكليب، وأغنية "صدفة" من كلمات وألحان أمانى النورى، وقد حققت ملايين مشاهده علي يوتيوب.

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