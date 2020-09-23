بنطال رانيا يوسف يحدث جدلا

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي فيسبوك

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أثارت الممثلة المصريّة رانيا يوسف موجة من الانتقادات عبر فيديو نشرته على حسابها الخاص على انستغرام، وبدت يوسف ببنطال أسود لامع جريء وهي تستخدم الدرج الكهربائي. وتضاربت آراء المغردين بين مؤيد لحرية اختيار الممثلة لاطلالتها وبين طلة فاضحة تثير الغرائز.

وظهرت رانيا يوسف، في الفيديو الّذي تخطى عتبة الـ 400 الف مشاهدة في يومٍ واحدٍ، وهي ترتدي بنطالون لاتكس لامعاً وضيقاً ولونه أسود، بالإضافة إلى "توب" يكشف بطنها أثناء إستخدامها المصعد الكهربائي.

واتّهم ناشطون على تويتر رانيا يوسف باستعراض أنوثتها "بالبنطالون الفاضح لإثارة الغرائز"، ودافع عنها آخرون مُعتبرين أن إطلالتها جريئة نوعاً ما ولكنها بعيدة عن التعرّي.