‏ The Eight Hundred يحقق إيرادات تصل إلى 425 مليون دولار بالصين

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استطاع فيلم The Eight Hundred ، أن يحقق إيرادات كبيرة في شباك التذاكر الصيني رغم قيود فيروس كورونا، حيث حقق الفيلم إيرادات وصلت إلى 425 مليون دولار أمريكي في الصين وحدها، والفيلم عن رواية هيلمر جوان وتدور أحداثه حول مواجهة تاريخية بين الجنود الصينيين واليابانيين في شنجهاي في الثلاثينيات من القرن الماضي.

فيلم " The Eight Hundred " هو ملحمة حرب يصور دفاع الجنود الصينيين عن مستودع ضد الجيش الياباني الغازي خلال معركة شنجهاي عام 1937. وقد لاقى استحسان رواد السينما والنقاد بعد عرضه ، وبعد 14 عرضاً غير رسمي في الصين، والفيلم من إخراج جوان هو Guan Hu ، ومن أشهر أعماله فيلم "Mr. Six"

فيلم The Eight Hundred، تم تصويره بالكامل بكاميرات IMAX ، هو أول فيلم صيني رئيسي يتم عرضه في المسارح الصينية منذ تفشي COVID-19.