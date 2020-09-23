شكرا لقرائتكم خبر عن The Eight Hundred يحقق إيرادات تصل إلى 425 مليون دولار بالصين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استطاع فيلم The Eight Hundred ، أن يحقق إيرادات كبيرة في شباك التذاكر الصيني رغم قيود فيروس كورونا، حيث حقق الفيلم إيرادات وصلت إلى 425 مليون دولار أمريكي في الصين وحدها، والفيلم عن رواية هيلمر جوان وتدور أحداثه حول مواجهة تاريخية بين الجنود الصينيين واليابانيين في شنجهاي في الثلاثينيات من القرن الماضي.
فيلم " The Eight Hundred " هو ملحمة حرب يصور دفاع الجنود الصينيين عن مستودع ضد الجيش الياباني الغازي خلال معركة شنجهاي عام 1937. وقد لاقى استحسان رواد السينما والنقاد بعد عرضه ، وبعد 14 عرضاً غير رسمي في الصين، والفيلم من إخراج جوان هو Guan Hu ، ومن أشهر أعماله فيلم "Mr. Six"
فيلم The Eight Hundred، تم تصويره بالكامل بكاميرات IMAX ، هو أول فيلم صيني رئيسي يتم عرضه في المسارح الصينية منذ تفشي COVID-19.
كانت هذه تفاصيل خبر The Eight Hundred يحقق إيرادات تصل إلى 425 مليون دولار بالصين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.