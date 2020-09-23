أمير رمسيس يجيب.. هل يحضر عادل إمام حفل افتتاح مهرجان الجونة 2020؟

محمد اسماعيل - القاهرة - قال المخرج أمير رمسيس، المدير الفني لمهرجان الجونة السينمائي، إنه لا نية لتأجيل إقامة دورته الرابعة، مرة ثانية بعد أن تم إعلان تأجيلها في يونيو الماضي، لتصبح في الفترة ما بين 23 إلى 31 أكتوبر 2020، بدلا من 24 سبتمبر إلى 2 أكتوبر 2020، بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

وبالنسبة للتساؤلات التي تتعلق بحضور الضيوف والفنانين لدورة مهرجان الجونة القادمة؛ أجاب أمير رمسيس، في تصريحات له مع برنامج "ET بالعربي": "إن شاء الله هيبقى في عدد من النجوم الكبار، وفي اتفاقات حاصلة حاليا وتأكيدات مبدئية على الحضور من قِبل نجوم تعودنا على وجودهم في المهرجان".

وحول إمكانية حضور الزعيم عادل إمام حفل افتتاح الدورة الرابعة من مهرجان الجونة، قال رمسيس: "أكيد حابين إنه يبقى موجود، وخاصة إنه أول فنان مصري يتم تكريمه في المهرجان بالدورة الأولى، وهو ضيف مرحب به دائما، ولكن وجوده من عدمه سيكون وفقا للتوقيت وللحسابات المختلفة آنذاك، ومن المبكر الحديث عن ذلك".

ويواصل القائمون على مهرجان الجونة السينمائي، تحضيراتهم للدورة الرابعة التي تأتي في ظل انتشار جائحة كورونا، وكشف انتشال التميمي مدير المهرجان في حوار له مع برنامج MBC Trending، أنه من أجل سلامة الضيوف تم تقليل عدد الأفلام المشاركة بالمهرجان لتصل إلى 65 فيلما فقط، وذلك لتقليل عدد المشاركين به، مؤكدا أنه سيكون أمام الجمهور والصحفيين وجبة سينمائية دسمة.