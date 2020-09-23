صور وفيديو| جيهان خليل تدخن وتتحول لفريدا كاهلو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

خضعت الفنانة المغربية جيهان خليل لجلسة تصوير جديدة، كشفت عنها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

ظهرت جيهان في الصور وهي تقلد الرسامة المكسيكية فريدا كاهلو التي تعد من أشهر الرسامين في بداية القرن العشرين.

وكان آخر أعمال جيهان مسلسل "علامة استفهام" من بطولة محمد رجب، هيثم أحمد زكي، ميرهان حسين.