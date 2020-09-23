مع زوجته على شاطئ البحر.. أول ظهور لمحمد الشرنوبي بعد حذف "قلبي ارتاح"

محمد اسماعيل - القاهرة - إطلالة جديدة ظهر بها الفنان الشاب محمد الشرنوبي وزوجته راندا رياض مديرة أعمال المطربة أنغام.

ونشرت راندا رياض، عدة صور تجمعها بزوجها محمد الشرنوبي، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، ظهرا خلالها على شاطئ البحر بإطلالة صيفية، معلّقة عليها بكلمات من أغنية "شرنوبي" الأخيرة "قلبي ارتاح": "عرفت معنى الحب إيه أول ما عيني شافت عينيك، لقيت في حضنك اللي عايزاه من الحياة، لقيت في حبك قلبي عايش بس ليك".

ويأتي ذلك بعدما حذف موقع "يوتيوب"، أغنية محمد الشرنوبي الجديدة "قلبي ارتاح"، وذلك بعد أيام من عرضها بسبب قيام المنتجة سارة الطباخ بإرسال العقد المُبرم مع شركتها والمطرب لإدارة الموقع، وطالبت بحذفها لإخلاله بتعاقدهما، وبعد أن تأكد الموقع من صحة موقفها القانوني قام بحذفها.

وجاء حذف الأغنية بعدما أصدرت المنتجة سارة الطباخ، بيانا، حذّرت خلاله من التعاون مع محمد الشرنوبي، سواء في التمثيل أو الغناء أو إقامة حفلات أو حملات إعلانية أو تسويق له في حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، باعتبارها الوكيل الحصري له، حسب اتفاق تم برعاية اللجنة الثلاثة بغرفة صناعة السينما بتاريخ 16 فبراير لعام 2020.

أغنية "قلبي ارتاح" أهداها محمد الشرنوبي لزوجته راندا رياض، وتعتمد فكرة كليب الأغنية على المشاهد الحقيقية من حفل زفافهما الذي أقيم في شهر يونيو الماضي، وتجاوزت حاجز المليون مشاهدة بعد مرور 4 أيام فقط على طرحها على قناته الرسمية على "يوتيوب"، وذلك قبل حذفها، وهي من كلمات محمد يسري وألحان محمد الشرنوبي وتوزيع مصطفى الحلواني، والفيديو كليب من إخراج عادل جمال.