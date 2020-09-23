روسيا تستعد لتصوير فيلم سينمائي في الفضاء

الأربعاء 23 سبتمبر 2020

أعلنت وكالة الفضاء الاتحادية الروسية ”روسكوزموس“ ، أنها تستعد لتصوير فيلم سينمائي في الفضاء قد يكون الأول من نوعه في التاريخ، وذلك بالشراكة مع القناة التلفزيونية الروسية ”بيرفي كانال“ و ستوديوهات ”ييلو“ و ”بلاك آند وايت“.



وسبق للإعلام الأمريكي أن أعلن في شهر مايو الماضي ، أن وكالة الفضاء ”ناسا“ تستعد بدورها لتصوير فيلم سينمائي في الفضاء من بطولة النجم ”توم كروز“.

ويدور الفيلم الروسي حول “ رحلة إلى محطة الفضاء الدولية ،المقرر إجراؤها في خريف 2021 على متن مركبة الفضاء الروسية سويوز إم إس“ بحسب ما أوردته وكالة سبوتنك الروسية.

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وأعلنت الوكالة أن ”الشخصية الرئيسية التي ستقوم بالرحلة إلى محطة الفضاء ، وكذا الدوبلير الخاص بها ، سيتم اختيارهما من خلال منافسة مفتوحة“.

والعنوان المؤقت للفيلم هو ”تحد“ ، ولم يتم الاتفاق على عنوان نهائي له ، فيما وقع الاختيار على ”كليم شيبينكو“ ليتولى مهمة الإخراج.

ويناقش الشركاء حاليا تفاصيل الفيلم ، خصوصا السيناريو و الإمكانيات التقنية و الممثلين.

وسيساهم الفيلم في التعريف بشكل أوسع بالأنشطة الروسية في مجال الفضاء ، و الرفع من القيمة الاجتماعية لمهنة رائد الفضاء حسب نفس المصدر.