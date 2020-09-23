شكرا لقرائتكم خبر عن آن هاثاواى تضع اللمسات الأخيرة على فيلمها الجديد والتصوير آخر الشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت النجمة العالمية آن هاثاواي أنها تحضر حاليا لشخصية فيلمها الجديد"Lockdown"، حيث تستقر في نيويورك للعمل على الشخصية، و"Lockdown"هو فيلم سرقة كوميدي رومانسي، وتدور أحداثه خلال جائحة COVID-19.

كتب سيناريو الفيلم ستيفن نايت، ومن المقرر بدء التصوير بنهاية الشهر الجاري، وقد يشهد الفيلم مشاركة في أضيق الحدود لفنانين به، وقد يكون دور وحيد فقط لآنا تتمحور حوله القصة.

من ناحية أخرى انضمت الممثلة الشهيرة انا هاثاوي إلي بطولة فيلم جديد تعاقدت عليه مؤخراً وفقاً لموقع thejakartapost والذي أكد أن الفيلم يحمل اسم French Children Don’t Throw Food والمأخوذ عن رواية بنفس الاسم تم طرحها قبل ثمانية أعوام تحديداً عام 2012.

وفازت هاثاواي بجائزة الأوسكار عن دورها في مساعدة الممثلة عن فيلم Les Miserables لعام 2012، تشمل قائمة أعمالها الأخيرة "Ocean’s 8" و "Serenity" و "Dark Waters" و "The Hustle"، وستظهر في النسخة الجديدة "The Witches" والتي من المقرر إصدارها في عام 2021.